El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es "revelador" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esté "huyendo" de la cuestión de confianza que plantea Junts y le ha avisado que su Gobierno "en este momento" no tiene "una mayoría suficiente" y, por lo tanto, están ante una "legislatura ingobernable". Además, ha dicho que no pueden estar "instalados permanentemente en la bronca política" y en "la tensión dentro de los socios que apoyan al Gobierno". "Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso de los Diputados pueda votar en relación a una moción de confianza", ha afirmado, después de que la Mesa del Congreso --gracias a la mayoría del PSOE y Sumar-- haya vuelto a retrasar su decisión sobre la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts exigiendo a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.