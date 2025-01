Es lo que ha dicho el ministro Ángel Víctor Torres en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’: “Espero que hoy aquí, los que me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que me he beneficiado de pisos o de contactos con señoritas”. Asimismo, el ministro de Política Territorial ha querido dejar claro que “hasta ahora, lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser voceros, y por tanto cómplices, de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria”.