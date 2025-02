El comisionista Luis Medina ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el pelotazo de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid que fue Alberto Luceño quién "tenía trato directo con el vendedor", la empresa malaya Leno, que suministró las mascarillas. Al ser preguntado por el fiscal Luis Rodríguez Sol sobre cómo se fijó el precio de los tapabocas, Medina ha asegurado: "Eso se lo tendrá que preguntar a Alberto, porque yo no participé".

Medina también ha reconocido que desconocía que su socio había cobrado una comisión concreta de dos millones de dólares, aunque ha resaltado relevancia a este hecho: "Alberto me dice lo que voy a cobrar yo, no lo que va a cobrar él. Se habló de una distribución en el que yo iba a tener un papel, que al final no tuve", ha explciado el comisionista, que ha destacado que "con lo recibido", un millón de dólares, se dio "por satisfecho".