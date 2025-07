La reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz no está siendo fácil de respaldar y, en estos momentos, todo apunta a que no saldría adelante si se llevara a cabo una votación en el Congreso de los Diputados. La ministra de Trabajo ha advertido que tiene en mente una réplica si finalmente la medida no prospera.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha aclarado en una entrevista la “guerra” que mantenía con Hacienda en relación al aumento de los permisos maternales y paternales. Díaz ha anunciado: "Han ganado los padres y madres españoles", y añadió: "Buenas noticias. Está desbloqueado el acuerdo. Los padres y madres españoles van a tener tres semanas más de permisos." Yolanda Díaz ha ofrecido más detalles sobre este acuerdo: "Las familias monoparentales y monomarentales van a gozar de 32 semanas de permisos retribuidos en nuestro país. Dos de esas semanas serán con carácter retroactivo y retribuido desde agosto del año pasado para cumplir con Europa. La discusión es que nos han requerido que, de no aprobar esta norma, la sanción recibida ascendería a 43.000 euros diarios. Creo que nadie entendería que un dinero tan importante para la conciliación se dedique a pagar multas". Sobre la reducción de jornada, otra de las medidas estrella impulsadas para mejorar la vida de los trabajadores, Díaz ha dicho: "Junts no ha dicho que no y estamos trabajando con ellos. Estoy convencida de que, a la vuelta de las vacaciones, una medida que afecta a 12 millones de personas trabajadoras verá la luz. Es verdad que yo tengo un mecanismo con rango de Real Decreto y voy a actuar. Lo que no puede ser es que los españoles estén haciendo miles de horas extra a la semana sin retribuir." "Soy optimista porque los trabajadores y trabajadoras quieren esto y estamos trabajando con Junts igual que con el resto de fuerzas políticas", añadió. Respecto a si se siente cómoda gobernando con el PSOE, tras conocerse diversos casos de corrupción, Díaz fue clara: "Esto es una vergüenza". Afirmó: "Estoy cómoda gobernando con el PSOE por una razón: medidas como las que hemos anunciado para padres y madres españolas merecen la pena. Esto se tiene que acabar y tiene que haber un giro social. Lo que no tiene mucho sentido es estar en el Gobierno sin cambiar la vida de la gente." "Nosotros gobernamos y gestionamos mucho mejor que el Partido Popular. Lo que hay que hacer es reconstruir la confianza con la ciudadanía, y creo que el presidente del Gobierno es honrado. A su esposa casi no la conozco y me baso en el principio de prudencia", ha sentenciado Díaz. Para concluir, ha sido tajante: "No puede haber indultos por corrupción. Tenemos que tener ciertas medidas para frenarla. La corrupción tiene que acabarse en este país porque es muy grave."