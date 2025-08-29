El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes que el operativo de extinción de incendios forestales actuó "desde el primer momento" y "sin regatear ningún esfuerzo", pero ha remarcado que se ha producido un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y "la mano del hombre como origen" en "muchos casos".

En su primera intervención ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, para analizar su gestión de los incendios de este agosto, Mañueco ha argumentado que estas circunstancias "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible", para lo que ha citado palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha dicho estar "totalmente de acuerdo" en su visión sobre las dificultades de extinción.