Almeida se mantiene firme en sus declaraciones, no considera que el conflicto palestino pueda calificarse de genocidio y se respalda en las declaraciones del Tribunal Penal Internacional que no ha encausado a Netanyahu por genocidio.

Respecto al final de la vuelta ciclista a España, Almeida defiende las manifestaciones pacíficas y el derecho democrático a la protesta, pero advierte que actuará contra todos aquellos que intenten originar disturbios o que intenten provocar incidentes.

Con relación a sus polémicas declaraciones y las repercusiones en redes sociales, el alcalde critica a aquellos que defienden los derechos humanos de forma apasionada pero que luego niegan la libertad de poder opinar y se cancela el debate con aquel que piensa diferente y se recurre al insulto y a la descalificación. Almeida se pregunta: "Hasta que punto estamos llegando en la deshumanización de aquel que pretende abrir un debate".

Sobre el asesinato de Charlie Kirk, el alcalde de Madrid defiende, que lo único que hacía era: "Debatir libremente con la gente, incluido con aquellos que no pensaban como el".