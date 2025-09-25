Lucía Feijoo Viera

Igualdad pide disculpas a las víctimas por los fallos de las pulseras telemáticas

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha sido la persona designada por el Ejecutivo para dar las primeras explicaciones detalladas sobre los fallos detectados en las pulseras de control telemático de maltratadores, destapados por la fiscalía y que han puesto en cuestión el sistema pionero de protección a las víctimas y la gestión realizada por el Ministerio de Igualdad. En una larga comparecencia, ha reconocido que el servicio tiene fallos, pero a su juicio de poca "envergadura" y que se "solucionan".