Europa Press

Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones anuncian que pedirán la declaración de Sánchez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia--; y la asistente en Moncloa Cristina Álvarez no han acudido este sábado al juzgado de Juan Carlos Peinado, quien dictó un auto en el que anunciaba a los investigados que si acaban en una vista oral por un delito de malversación serían juzgados por un jurado popular.