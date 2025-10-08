Lucía Feijoo Viera

“Ánimo, Alberto”: Sánchez responde a Feijóo tras el anuncio de su citación en el Senado por el ‘caso Koldo’

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado hoy al presidente del Gobierno que será citado este mes para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Aunque ha sido un anuncio muy aplaudido por la banca popular, Pedro Sánchez se ha limitado a decir “Ánimo, Alberto”, lo que ha suscitado risas y aplausos por sus diputados. Feijóo ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno es el máximo responsable de la corrupción en el PSOE y ha asegurado que el PSOE tiene 295 cuentas sin incluir en su contabilidad. “El problema no es que usted este rodeado de corrupción, sino que es imposible haber delinquido sin usted”, le ha dicho. Por su parte, Pedro Sánchez le ha animado a leer la página 28 del informe de la UCO que, según ha dicho, demuestra que las acusaciones de financiación irregular del PSOE son “absolutamente falsas”. “Que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que se han vertido sobre la financiación irregular del PSOE, llega la Guardia Civil, léase la página 28 de su informe, y dice que sus acusaciones son absolutamente falsas…Para sobre-cogedor, el PP”, le ha respondido al tiempo que le ha recordado que votarán en contra del embargo de armas a un país que está cometiendo un genocidio o contra el blindaje del derecho al aborto en la Constitución.