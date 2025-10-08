Europa Press

Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid

Cuatro vidas quedaron este martes sepultadas por los escombros en apenas unos segundos. El edificio de la calle de las Hileras se vino abajo, según las primeras hipótesis por un exceso de peso en la sexta planta provocado por el material apilado, pero los cuerpos de los desaparecidos después del desplome no fueron encontradas, sin vida, hasta varias horas después, durante la madrugada de este miércoles. Todos eran empleados de la empresa constructora ANKA y se encontraban realizando labores en diferentes instancias del inmueble. Sus nombres eran Laura, Dambéle, Alfa y Jorge y nacieron, respectivamente, en España, Malí, Guinea y Ecuador.