Lucía Feijoo Viera

El fiscal general, visto para sentencia: las claves de un juicio histórico

El juicio contra el fiscal general del Estado ha quedado este jueves visto para sentencia tras seis sesiones celebradas ante siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A partir de ahora deberán deliberar la sentencia, y se espera que antes de que finalice 2025 se sabrá si Álvaro García Ortiz es condenado o no a prisión por revelar datos confidenciales que quebraron la presunción de inocencia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.