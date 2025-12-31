Lucía Feijoo Viera

Ayuso, en su mensaje de Fin de Año: "Madrid es la región que pone freno a los totalitarios"

Se suele acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar sus hipérboles contra Pedro Sánchez como forma de tapar sus errores, cuando no ausencia, de gestión. La dirigente madrileña ha empleado hoy, en cambio, la mayor parte de su tradicional discurso de Fin de Año, para reivindicar su gestión, no sin por ello dejar de mandar un recado entre líneas. "La Comunidad de Madrid es la región más viva del momento. La que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer", ha señalado.