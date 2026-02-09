Lucía Feijoo Viera

Impactantes imágenes aéreas de las inundaciones en Cádiz

La Junta de Andalucía ha facilitado imágenes aéreas grabadas ayer desde helicópteros del Infoca que muestran la dimensión de las inundaciones que afectan a la provincia de Cádiz. El recorrido aéreo incluye zonas de Alcalá de los Gazules, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, El Bosque y San Martín del Tesorillo. En una de las imágenes se puede ver una especie de cortijo convertido en una pequeña isla en medio de la gran crecida del río.