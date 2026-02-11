Sara Fernández

Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes

Tras más de una década sin novedades farmacológicas para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes, España cuenta con un nuevo fármaco para su abordaje: el sulfato de dexanfetamina. El medicamento ha recibido la indicación como parte de un programa de tratamiento integral en niños y adolescentes de 6 a 17 años cuando la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato (disponible en España con los nombres comerciales de 'Concerta' o 'Rubifen') se considera clínicamente inadecuada. Más información