Felipe VI pide "contención en el uso de la fuerza" ante la escalada en Oriente Próximo

Lucía Feijoo Viera

Sus Majestades los Reyes han recibido con honores a los nuevos Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie, en su primera visita a España, donde han mantenido un encuentro entre las dos delegaciones y, posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia han ofrecido un almuerzo en su honor, donde el rey se ha querido unir a “los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y la seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas” en el conflicto desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

