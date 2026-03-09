Secciones

Abascal llama a Mañueco "canalla" y le cambia el nombre por "Alfonso Fernández Marruecos"

Lucía Feijoo Viera

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este lunes "canalla" al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha cambiado el nombre a "Alfonso Fernández Marruecos" por "ponerle una alfombra roja" a la inmigración irregular y preocuparse más "por los de fuera". Más información

