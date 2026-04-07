LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Jésica Rodríguez afirma que Ábalos sabía de sus fichajes falsos para seguir cobrando mientras viajaba con él

Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha afirmado este martes durante el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas, que el que fue ministro de Transportes era conocedor de sus faltas de asistencia al trabajo y que cobraba sin tener que trabajar, falsificando sus fichajes. Jéssica asegura que en muchas de esas ausencias solía acompañar al exministro en sus viajes de trabajo y que ella, en todo momento, seguía las instrucciones de Joseba y Koldo García. Su declaración en el juicio se basa en los dos puestos de trabajo en las empresas públicas Ineco y Tragsatec a los que ella habría llegado por intermediación del que era titular de Transportes y en los que estuvo cobrando sin realizar ningún trabajo. Más información