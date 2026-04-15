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Pardo de Vera defiende la gestión de ADIF en la adquisición de mascarillas

Fue lo que más le sorprendió al llegar al Ministerio. Pardo de Vera describe el acceso total que tenían tanto Koldo García como Víctor de Aldama a las instalaciones de Transportes. No solo eso, también el papel peculiar del asesor de Ábalos. Asegura que fue él quien le habló de Jésica Rodríguez y la Audiencia Nacional la investiga por esa contratación, pero ella se defiende y asegura que rechazó renovarla cuando se enteró de que era pareja de Ábalos. Niega cualquier intervención sobre la compra de cinco millones de mascarillas a una de las empresas de la trama. La expresidenta de ADIF ha contestado acompañada de su abogado, porque también está investigada por la adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas. Más información