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Jefe de Aemet cree que "el Govern de los mejores no supo interpretar" los datos de la dana

Jefe de Aemet cree que "el Govern de los mejores no supo interpretar" los datos de la dana

Lucía Feijoo Viera

Jefe de Aemet cree que "el Govern de los mejores no supo interpretar" los datos de la dana

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José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, ha señalado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que había información "suficiente y precisa" para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que "el Govern de los mejores no supo interpretarla". Núñez ha contrapuesto el papel del Gobierno de la Generalitat aquella jornada con el de universidades, ayuntamientos o pequeñas escuelas infantiles que sí suspendieron actividades tras interpretar correctamente los avisos.

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