Lucía Feijoo Viera

Así fue el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza

Sa Joveria, el mayor asentamiento chabolista de Ibiza, ya es historia. El dispositivo especial formado por una quincena de agentes de la Policía Nacional, una decena de la Policía Local y trabajadores municipales de servicios sociales y medio ambiente ha puesto punto final este martes a la "bomba de relojería", en palabras del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que el Ayuntamiento quería desactivar antes de que empezara la temporada turística. Triguero ha revelado nada más finalizar el desalojo, que algunas chabolas se alquilaban por precios que oscilaban entre 200 y 500 euros. Lo ha contado después de tomar "una de las decisiones más difíciles" que ha tenido que "afrontar como el alcalde", este desalojo que se ha realizado sin contratiempos, ya que la mayor parte de los residentes ya se habían marchado de forma escalonada durante las últimas semanas. "Se han encontrado personas ocupando y viviendo en las condiciones que tenemos ahí adentro, y pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional. Por lo tanto, vamos a ser aún más tajantes en estos asentamientos y con esas personas que se aprovechan de este drama", ha explicado Triguero ante la prensa junto al Recinto Ferial, donde se ha centralizado el operativo que ha contado con agentes de Policía Nacional y Policía Local, así como técnicos municipales de servicios sociales y medio ambiente.