Lucía Feijoo Viera

El PP defiende el derecho de Vito Quiles a preguntar a Begoña Gómez y rechaza la violencia

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado este jueves que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado al tiempo "cualquier tipo de violencia y de acoso" tras el incidente del activista Vito Quiles con la mujer del presidente del Gobierno. "Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quién recibe violencia es el periodista", ha señalado en los pasillos del Congreso después de que Gómez haya denunciado a Quiles por el altercado registrado en un restaurante de Las Rozas (Madrid).