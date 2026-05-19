LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: Luisma Murias

Rueda dice que la imputación de Zapatero se agrava por su conexión especial con Sánchez

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que la "conexión especial" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero hace que sea aún más grave la imputación del expresidente socialista en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra. Según Rueda, conforme se vayan sabiendo más detalles y circunstancias sobre esta imputación podrá hacerse una mejor composición de lugar, pero lo que sí se sabe ya es que "todo un expresidente del Gobierno" tiene una "conexión especial "con Sánchez.