Europa Press

La UCO detalla que Begoña Gómez hizo pagos "desde su esfera personal" para el desarrollo del 'software" de la cátedra que codirigía en la Complutense

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica en el último informe que ha entregado al juez Juan Carlos Peinado, que imputa cuatro delitos de corrupción a la esposa del presidente del Gobierno, la existencia de pagos realizados "desde la esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final --pruebas funcionales y difusión-- del 'software' creado en relación con la cátedra de Trasformación Social Competitiva que codirigía en a Universidad Complutense de Madrid.

Concretamente, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se emitieron dos transferencias a una persona Sandra A.A, adscrita en ese momento a la Cámara de Comercio, derivada de un supuesto gasto de taxi, y otra vinculada a la empresa creada por la propia Gómez (Transforma TSC SL) por valor de 3.570 euros de la que "se desconoce la motivación". Este último se realizó el 10 de abril de 2024, apenas quince días antes de que se conociera la apertura de diligencias por parte del juez Peinado. Más información