Lucía Feijoo Viera

El PP pide a los socios de Gobierno que llamen a Sánchez y digan "esto se ha acabado"

El Partido Popular (PP) sigue insistiendo en presionar a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, singularmente el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, para dar pasos que finiquiten la legislatura, ante el alud de escándalos que asedian al Gobierno y al PSOE. En una rueda de prensa (algo inusual un viernes) en la sede central de los populares en Génova, la vicesecretaria de Organización del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, lamentó que desde hace días los casos de corrupción hayan copado la conversación pública opacando otros asuntos vitales para la ciudadanía. "Ya no hablamos de vivienda, no hablamos de impuestos, no hablamos de inmigración... no hablamos ni de prioridad nacional; hablamos de tráfico de influencias, de cohecho, de apropiación indebida, falsedad documental, obstrucción a la justicia... no hablamos de leyes, solo hablamos de autos", sentenció Ezcurra. Más información