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Sánchez bromea con el nuevo Cupra eléctrico: “A ver si me dejáis conducirlo”

Sánchez bromea con el nuevo Cupra eléctrico: “A ver si me dejáis conducirlo”

Lucía Feijoo Viera

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Sánchez bromea con el nuevo Cupra eléctrico: “A ver si me dejáis conducirlo”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado esta tarde una intervención durante su visita a la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). En el acto se presentaba el nuevo Cupra cien por cien eléctrico hecho en España. El nuevo Cupra Raval compartirá con su gemelo técnico, Volkswagen ID. Polo, la línea 1 de producción de la fábrica de Martorell. “El primer vehículo cien por cien eléctrico fabricado en España es un orgullo. Llevo ocho años al frente del Gobierno de España. He sido testigo indirecto de la transformación de Seat. A ver si me dejáis conducir el Cupra Raval o el Polo ID”, ha añadido el presidente.

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