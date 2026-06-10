Lucía Feijoo Viera

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Nogueras afea a Sánchez y a Feijóo que el Papa haya hablado más catalán “en una hora” que ambos juntos en toda su carrera

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

La portavoz de Junts en el Congreso ha afeado hoy a Pedro Sánchez y a Alberto Núñex Feijóo que el papa haya hablado más catalán “en una hora” que ambos juntos “en toda su carrera política”. En su opinión esto explica cuanto les preocupa Cataluña y los catalanes. Pedro Sácnhez ha mostrado su “profundo respeto” a las lenguas cooficiales y ha marcado distancia con Feijóo en esta materia recordando que en el Senado no se puede utilizar el catalán por la mayoría popular que lo impide.