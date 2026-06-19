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Sánchez: “Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027”

Pedro Sánchez ha comparecido esta tarde en rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica) tras participar en la reunión del Consejo Europeo. “Cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no se tiene constancia hasta que regresas. No se crea que esto es llegar a una capital, recibir un regalo y saber exactamente qué es”, ha señalado el presidente del Gobierno de España en referencia a las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Más información