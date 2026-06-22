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Así quedan las condenas del 'caso mascarillas': 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y Aldama evita la cárcel

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El Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 15 años y 8 meses-- por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años ocho meses y un día --cumplirá hasta 15--. En concreto, se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias por los que habrían obtenido un beneficio ilícito por el que deberán hacer frente a multas y una responsabilidad civil que casi alcanza el medio millón de euros en total para los tres encausados. Por su parte el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido castigado por el alto tribunal con 4 años y medio de prisión por un total de cinco delitos, si bien el tribunal suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Es la consecuencia de aplicarle la atenuante analógica de colaboración como "muy cualificada".