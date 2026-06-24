Lucía Feijoo Viera

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Elisa Mouliaá declara que no quiso calumniar a Íñigo Errejón ni fugarse de la justicia

La actriz Elisa Mouliaá ha llegado esta mañana a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y que la semana pasada le ordenó detener por no acudir en su tercera citación. La actriz estaba citada la semana pasada por tercera vez ante el juez Arturo Zamarriego, si bien no acudió al juzgado alegando que estaba trabajando en Emiratos Árabes, y precisó en redes sociales que intentaría comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba. El juez Zamarriego, que ya había advertido a Mouliaá, ordenó que fuese detenida y puesta a disposición judicial, al demostrar "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia". Más información