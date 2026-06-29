DIRECTO | Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, comparece en el Senado / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, comparece en el Senado

La secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázar, imputada por el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deberá acudir este lunes a las 11 horas al Senado, donde ha sido citada por el PP y adonde también acudirá este martes, a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para responder a las preguntas de la oposición por el caso de Leire Díez.