Lucía Feijoo Viera

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Aznar pide a Feijóo una “mayoría nacional” que interpele “a derecha e izquierda”: “Nos jugamos un cambio de sistema”

El expresidente José María Aznar defendió este miércoles que Alberto Núñez Feijóo tiene que asumir la “tarea bien difícil” de concitar una “mayoría nacional” que interpele “a derecha e izquierda” para las próximas elecciones generales porque lo que está en juego no es “un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema”. Aznar sostuvo en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum que la próxima cita con las urnas es la “más importante” de toda “la historia reciente democrática” porque, según denunció, lo que se decidirá es “la supervivencia o la liquidación” de “la nación constitucional y la igualdad ante la ley”. El reto, dijo, es hacer que la sociedad pueda “entender bien lo que decidirán” las urnas en 2027, una vez que descartó un adelanto electoral o una moción de censura exitosa. Más información