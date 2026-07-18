Lucía Feijoo Viera

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Feijóo critica que haya partidos "con decisión" en el Gobierno que quieren que pierda España: "Vamos a ganarles"

La política española no se toma descanso ni en un fin de semana marcado por la actualidad deportiva. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado en Santiago de Compostela en el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia de cara a las elecciones municipales de 2027. Acompañado por el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Feijóo ha aprovechado su intervención para criticar a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez y también para cargar contra el Gobierno y contra Sánchez. Sin embargo, el líder popular ha evitado hacer referencia a la reciente sentencia de la justicia europea que avala la ley de amnistía y rechaza algunos de los argumentos esgrimidos por el PP durante la tramitación de la norma. Más información