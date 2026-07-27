Lucía Feijoo Viera

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Sánchez pide extremar la precaución ante el fuego: "Quedan horas difíciles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el puesto de mando que dirige los trabajos contra el incendio que afecta al Vall D'Uixó, en la provincia de Castellón. Sánchez ha vuelto a reclamar a todas las administraciones un pacto de Estado para prevenir los incendios, que este año ya multiplican por seis las hectáreas quemadas en las mismas fechas del año pasado. El presidente también se ha dirigido a los afectados para pedirles paciencia, comprensión y precaución ante lo que puede venir en los próximos días. Más información