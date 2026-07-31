Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Decenas de personas asaltan el paso fronterizo de Beni Enzar entre Marruecos y Melilla

Decenas de personas han protagonizado una irrupción masiva en el paso fronterizo de Beni Enzar, la principal vía de tránsito terrestre que conecta Marruecos con la ciudad autónoma de Melilla. Según los testimonios y grabaciones del incidente registrados este jueves, el tumulto sorprendió a los agentes fronterizos desplegados en la zona mientras la multitud lograba superar parte de las instalaciones del complejo. El puesto de Beni Enzar es un punto neurálgico en las relaciones transfronterizas y la seguridad militar de la región, al haber permanecido como el único paso plenamente habilitado entre la provincia marroquí de Nador y Melilla durante los últimos años. Más información