Lucía Feijoo Viera

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Cerca de 2.000 migrantes permanecen en la playa del Trampolín en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cifrado este martes la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado jueves en 72.000 personas y que, según sus cálculos, unos 70.000 ya han abandonado la ciudad autónoma. Así lo ha indicado en rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo de la UE ante esta emergencia migratoria, deslizando que aún no han salido unas 2.000 personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y España. Las imágenes muestran a los cerca de 2000 migrantes, de origen subsahariano, que permanecen en la playa del Trampolín, en Ceuta, según el último recuento de la Policía Nacional. Cruz Roja y autoridades ceutíes están repartiendo alimentos básicos a los migrantes: pan, galletas, leche o agua. En cuanto a la cifra de fallecidos en el intento de entrada ilegal en España, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado este martes el hallazgo desde el lunes de tres nuevos cadáveres relacionados con la entrada masiva que sufrió la ciudad, elevando el cómputo a 75 fallecidos durante esta crisis. A dicha cifra hay que añadir los 11 fallecidos que reconoció durante el pasado domingo el Gobierno de Marruecos en el ámbito de sus aguas territoriales.