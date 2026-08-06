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El PP urge a Sánchez a que "salga de la playa y se ponga al frente de esta crisis"

El Partido Popular (PP) continúa con su ofensiva sobre la crisis en Ceuta, cuando se cumple una semana de la avalancha migratoria sobre la ciudad autónoma, que el propio Pedro Sánchez calificó de ataque a la "integridad territorial" de España. El Grupo Popular reclama que pese al parón veraniego el Congreso de los Diputados aborde esta cuestión, y con explicaciones del Ejecutivo. Por ello, el primer partido de la oposición y de la Cámara Baja solicitó este jueves la convocatoria urgente de la Diputación Permanente, para que en sus respectivas comisiones comparezcan los ministros de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Presidencia, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños, este último también titular de Justicia. Y además, los de Alberto Núñez Feijóo reclaman, como ya hicieron la semana pasada, que se produzca una comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, en este caso ya en el pleno del Parlamento. Más información