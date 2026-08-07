Lucía Feijoo Viera

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El PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía por la compra del ático de Chamberí

La segunda denuncia por la compra del ático de lujo por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha llegado de manos del PSOE. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado que este viernes van a registrar una denuncia ante la Fiscalía de delitos económicos de la capital dirigida contra el consejo administrativo de Planifica Madrid, órgano dependiente del Ejecutivo regional que adquirió el piso en el barrio de Chamberí. "Frente a la falta de explicaciones, mentiras y versiones cambiantes en una comunidad donde el principal problema se llama vivienda, [...] donde la señora Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda; en esa comunidad la señora Ayuso ha decidido que todos los madrileños tienen que pagarle a ella un super ático de lujo a su gusto y no lo vamos a consentir", ha sentenciado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz antes de apuntar a los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. Más información