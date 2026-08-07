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Sánchez preside una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes una reunión de coordinación para analizar la evolución de la situación en Ceuta, donde hace una semana se vivió la peor crisis migratoria de la historia reciente, con cerca de 72.000 personas entrando de manera irregular en territorio español, y estudiar nuevas medidas ante la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. En concreto, según ha informado el Ejecutivo, se han examinado "nuevas medidas para auxiliar" a los migrantes y para "reforzar las garantías de seguridad" de la población ceutí. Más información