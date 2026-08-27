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Mónica García niega un colapso sanitario en Ceuta: "No se ha suspendido ni un quirófano"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este jueves en el Congreso la gestión sanitaria del Gobierno y de los profesionales sanitarios durante la crisis migratoria en Ceuta, hasta el punto de calificar la respuesta del sistema sanitario de "excelente". La titular de Sanidad ha negado que haya existido "colapso" en los centros sanitarios, como han denunciado algunos partidos políticos y sindicatos sanitarios, tras la llegada en bloque, a finales de julio, de unos 80.000 inmigrantes desde Marruecos, dado que no se ha anulado "ni una sola consulta, ni un quirófano" y el hospital dispone de más de "100 camas libres".