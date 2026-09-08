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DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados. Más información

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