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Lucía Feijoo Viera

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Sánchez a Abascal: “Yo seré un perro, pero no tengo amo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy que exista ningún chantaje de ningún país y ha insistido en que el Gobierno no tiene “nada que esconder” respecto al asalto a Ceuta. En este sentido, ha llamado la atención sobre la desclasificación esta mañana de los documentos e informes “para que todos los españoles puedan saber qué sucedió”. Sánchez, respondía así a la pregunta del líder de Vox en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente ha asegurado que tanto Santiago Abascal como su partido son “una amenaza para la democracia en España y en Europa” y le ha acusado de extender bulos y desinformación, además de insulta. “Si hasta me llaman perro, sí, perro. Tiene guasa que me haga usted esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es usted...A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”, le ha espetado. Por su parte, el presidente de Vox ha insistido en que el Gobierno “ha entregado la presidencia de España a Marruecos”. “Estaría dispuesto a entregarle Ceuta, Melilla y las islas Canarias, ha dicho, al tiempo que ha acusado a la izquierda de ser “embajadora del islamismo”. “Por eso les irrita tanto cuando allí donde gobierne Vox sacamos a los agentes marroquíes de nuestras aulas donde andaban enseñando cultura marroquí. Ese es su sistema educativo: cultura marroquí, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares”, ha dicho ligándolo a los malos resultados del informe PISA.