Muchas personas siguen pensando que solo el piloto debe seguir una serie de obligaciones en el coche. Es cierto que este mismo tiene gran responsabilidad al ir a los mandos del coche, pero un copiloto puede ayudar mucho a que el viaje sea seguro o complicarlo y que sea un verdadero riesgo.

Por esta razón, existen algunas multas que le pueden poner a alguien que vaya de copiloto, ya que todos dentro del coche tienen responsabilidades y leyes que cumplir. El cinturón es uno de los elementos de seguridad más importantes de un vehículo y no llevarlo puesto conlleva sanción. Además, ya no solo es el hecho de no llevarlo, sino que también es sancionable abrocharlo de forma incorrecta.

En el caso de que el copiloto no lo lleve puesto, la multa será de 200 euros, pero no conlleva retirada de puntos. Esta es la principal diferencia respecto al conductor, ya que a este sí que se le retiran cuatro puntos del carnet.

El copiloto debe garantizar seguridad al conductor, ser un apoyo y no solo un pasajero más. Por ello, poner los pies sobre el salpicadero, sentarse con las piernas cruzadas o dormir en una postura inadecuada, pueden perjudicar gravemente al conductor durante el viaje.

Todas estas posiciones pueden ser una distracción visual y psicológica para el conductor. Además, en caso de accidente, el despliegue del airbag puede causar graves lesiones al copiloto y también desviar la atención del conductor por el ruido o la sorpresa. Es importante que el copiloto mantenga una postura adecuada, no solo por su propia seguridad, sino también para evitar distracciones o incomodidades que puedan afectar al conductor. Por ello, las multas en base a todo esto están entre los 80 y 100 euros.

Como es lógico, cualquier distracción al conductor mientras va al volante es un acto muy peligroso que puede provocar accidentes. Por esta razón, si el copiloto y el conductor se dan un beso o están envueltos en una fuerte discusión, es sancionable con hasta 500 euros de multa.

Además, charlar con el conductor mientras conduce no es algo que esté prohibido, siempre y cuando esa conversación no sea una distracción importante. Es una acción realmente peligrosa que involucra a todas las personas en la carretera, ya que cualquier objeto que tires por la ventanilla puede causar daños a los coches que vayan detrás.

De hecho, se trata de una sanción bastante común en verano que acarrea importantes multas. Por ejemplo, uno de los objetos más comunes que se suele arrojar son los cigarrillos y tiene multas de 500 euros.

Además, dependiendo del nivel de peligrosidad se puede considerar un delito. Así pues, no es nada recomendable arrojar objetos por la ventanilla y siempre será mejor guardarlos y, en cuanto pares, tirarlos a la basura.