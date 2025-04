Se acerca la Semana Santa y ya son muchos los que están pensando en viajar, descansos... En definitiva, vacaciones. El coche sigue siendo el medio de transporte favorito en nuestro país, frente al 19% que lo hace en avión, barco o tren. También habrá un 8,4% que realizará sus rutas en camper, de modo que la organización y correcta fijación del equipaje es uno de los aspectos más estudiados de cara a la época estival. Si eres de los que el maletero se le queda pequeño, aquí tienes una guía para transportar tus maletas y accesorios de una forma segura.

El peligro de transportar objetos o bolsas sueltas en los asientos del coche no es solo económico, ya que acarrea una multa de 200 euros, también vital. La DGT (Dirección General de Tráfico) controla especialmente esta infracción en verano, que está recogida en el Reglamento General de Circulación del siguiente modo: “La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa”.

Las bacas son el accesorio más recurrido por las familias con mucho equipaje en sus vacaciones, así que debemos tener unas barras de techo homologadas y prácticas para el modelo que compremos. Esta baca se fijará convenientemente y deberá ir sujeta en el techo del automóvil. En estas bacas podemos fijar, una encima de la otra, las tablas de surf, que también pueden ir atadas a las barras. Lo mejor es colocarlas boca abajo y fijarlas con cinchas a presión por la parte más estrecha y la parte inferior, además de cubrirlas con fundas para evitar daños en el techo o la propia tabla.

Muchas veces no tenemos el espacio suficiente en el maletero para llevar todo el equipaje que necesitamos. Por ello, son muchos los conductores que tiende a utilizar asientos que tengamos libres como huecos para dejar maletas, bolsas o mochilas.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros, informan desde RACE.

La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan:

Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa. Comprometer la estabilidad del vehículo. Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

Alquilar un remolque te solucionará los problemas de espacio este verano, pero debes conocer la normativa para no incurrir en una infracción. Los modelos más pequeños no requieren de otro carné de conducir, es suficiente el permiso B para aquellos que pesan menos de 750 kilogramos. En caso de sobrepasar esos 750 kg de MMA sin superar los 4.250 kg de peso conjunto con el vehículo, necesitaremos un permiso llamado B-96. Para los remolques de hasta 3.500 kilogramos, como pueden ser caravanas o embarcaciones, tendremos que obtener el permiso B+E.