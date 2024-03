El tinetense Senén González Lobato sabía desde muy niño que quería dedicarse a la música. En concreto, su ilusión era ser bajista, como su padre Luis González lo era en el grupo Jekes. Un sueño que ha logrado materializar y por el que ha sido premiado, ya que recientemente ha recibido el galardón Amas como mejor bajista de Asturias en 2023, por su trabajo en la orquesta “Assia”.

Una distinción que no solo se lo tomó como algo personal, sino como un reconocimiento a los músicos que se dedican a las verbenas, reivindicando la calidad profesional que hay en las agrupaciones que amenizan las fiestas populares. “Generalmente, en los premios Amas no se suele reconocer al mundo de la verbena, puede que haya premiados vinculados, pero no los premian por ese trabajo en las fiestas, en mi caso sí, el premio es por mis actuaciones con el grupo “Assia” en 2023 y es algo que nunca había pasado”, señala. Por ello, asegura que fue “un orgullo para todo el mundo de la verbena”.