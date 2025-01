Laura Rodríguez y Melani San Martín no imaginaban que un fin de semana de celebración en La Rebollada (Tineo) acabaría en, casi, sendos ataques de pánico. Las dos gijonesas fueron auxiliadas por tres voluntarios de Protección Civil de Valdés tras verse "atrapadas" en un camino de este concejo que linda con Tineo: no podían circular en el sentido de la marcha porque habían caído árboles grandes a la carretera y tampoco podían dar la vuelta porque la vía era demasiado estrecha. "Se notaba que estaba poco transitada y al ser de noche tampoco tampoco veía factible dar marcha atrás", cuenta Melani San Martín a este diario. Todo empezó cuando Melani, profesora interina en San Antolín de Ibias, decidió ir desde Tineo a dormir a casa de sus padres, a Gijón, y no en su vivienda alquilada de San Antolín para evitar el paso por el puerto del Pozo de las Mujeres Muertas. Las otras dos opciones que le ofrecían para llegar a la capital de Ibias tampoco eran confiables: una por el puerto del Connio y otra por un trayecto que alargaba en 40 minutos el camino a su casa. Al final, "decidí ir a Gijón, dormir allí y después volver el lunes a San Antolín", relata. Fue una decisión buena y mala. Depende de cómo se mire. A media tarde iniciaron el viaje con el navegador. El GPS llevó a las gijonesas "por el camino más corto, pero no por el más seguro." Es la lección que sacan de una experiencia que a la postre les resultó traumática. "Al final, si vas a circular por esos caminos, porque son caminos, más vale hacer trayectos más largos", apunta Melani San Martín a LA NUEVA ESPAÑA.