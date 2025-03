Arturo Fernández tiene 37 años, es ingeniero de minas y trabaja para una multinacional del sector del petróleo en Argelia. Su madre es de Cadavedo, su padre de Trubia. Siempre tuvo "un arraigo especial" con Cadavedo. Los veranos, la playa, las fiestas... "En fin, que quiero que mis hijas tengan la posibilidad de vivir una infancia como la mía", dice.

Por eso cuando sus padres le donaron una pequeña parcela en Cadavedo, hizo números (la familia vive en Oviedo y él trabaja seis meses al año fuera y seis descansa) y se lanzó. encontró con muchas trabas, pero como suele pasar con las personas que desean tener "casa en el pueblo", el impedimento no fue tan mayúsculo. En su caso, la casa tenía que estar a 25 metros de la carretera nacional, con la linda. En el pasado, la viviendas se construían casi a pie de vía, algo que ahora por normativa "no puede ser". "No tiré la toalla y eso que tuve muchos problemas", reflexiona.

Tener una casa propia, diferente a la materna, en el pueblo "era un gran sueño". Tenía que ser en Cadavedo. Hoy por hoy, solventados los tediosos trámites para hacer la vivienda a los 25 metros exigidos de la carretera nacional 634, la familia está a punto de estrenar. En dos meses, la peculiar casa "en curva porque no teníamos más espacio", será habitable. "Tal es el poder de la zona rural que buscamos una alternativa arquitectónica muy moderna; yo cuando vuelvo de trabajar quiero descansar y este entorno es único", subraya Alberto Fernández. Desde su casa se ve la ermita dedicada a la Virgen de Riegla y una gran parte de la montaña asturiana que rodea Cadavedo. "Un lujo".