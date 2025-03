Los sindicatos COAG-Asturias y Labrego Galego reunieron este viernes en Navia a los productores de faba asturiana y gallega para llegar a acuerdos y concretar peticiones a las administraciones regionales y nacional en vista de los "catastróficos" resultados de la cosecha de 2024.

Por parte de COAG-Asturias, la secretaria general, Mercedes Cruzado, pidió ayudar "ya" y "de forma directa al productor" para evitar el abandono. Además, preocupa la situación de los jóvenes que se beneficiaron de las ayudas de primera incorporación y que "sin ingresos, no pueden seguir adelante cuando las bases para no devolver el dinero les piden que se dediquen el cien por cien de su tiempo a esta actividad", explicó Cruzado. El futuro pasa por tener en cuenta "a corto plazo" ayudas relacionadas con el tipo de productos que se pone en el mercado. Es decir, un producto específico de un territorio, asociado a la cultura de un lugar y que necesita de una mano de obra distinta a las grandes extensiones de leguminosas forrajeras. Así, según la reunión que se celebró ayer, viernes, no basta con disponer de ayudas por superficie como las pactadas hasta la fecha en el ámbito europeo (se trada de las de la PAC, que son 60 euros por hectárea) ni tan siquiera de las articuladas como medidas especiales este 2025 por Asturias (635 euros por hectárea).