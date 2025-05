Luarca vivió una jornada dedicada al deporte que fue referencia para el país. El pequeño (aunque grande por extensión) concejo del Occidente asturiano celebró una jornada dedicada al deporte y a la salud "de lujo", como dijo el escritor y especialista en deporte local Cipriano Fernández, el conductor de las cuatro mesas redondas que reunieron a 16 ponentes "brillantes" .

La Concejalía de Deportes fue la encargada de organizar la cita que tenía un doble objetivo: celebrar que el concejo es Villa Europea del Deporte. La concejala del ramo, Clara García, explicó que para poder reunir a este elenco de especialistas en Luarca, y no en un ciudad grande de Asturias, "como es más habitual", se dieron dos circunstancias. Una, el deseo del Ayuntamiento "de organizar algo grande con motivo de este galardón", dos, el apoyo "decisivo" del médico de la selección absoluta masculina de fúbtol de España, Óscar Luis Celada.

Las jornadas empezaron as las nueve y media y versaron sobre, entre otras cosas, lesiones y liderazgo. No puso asistir José María García por recomendación médica, pero sí lo hicieron el resto de conferenciantes. En el acto se reinvidicó la actividad física y no solo eso, también la prevención, esencial para evitar lesiones. El alcalde, Óscar Pérez, por su parte, reivindicó espacios como el valdesano, "en plena naturaleza" para hacer deporte "y tener calidad de vida".