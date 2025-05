Lució el sol este jueves en el bosque-jardín de Luarca para disfrute de todos los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Canero, de algunos de la Fundación Edes y del exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque. Por deseo del que fue también jugador del Real Madrid y del Ayuntamiento de Valdés, se organizó este entrañable encuentro en el que "un señor de bigote", como se presentó en medio de la conservación Vicente del Bosque, habló de integración y de fútbol y escuchó atentamente a los también implicados usuarios del CAI de Valdés.

Para participar y hacer más amena la cita los "chicos", como muchas veces se llama cariñosamente al grupo, prepararon unas preguntas. Algunas más básicas para conocer a quién tenían enfrente. Otras, con más profundidad. Primera: "¿Cuántos años entrenaste a la selección?". Respuesta escueta de Del Bosque: "Ocho". "¿Cuántos trofeos ganaste?". Respuesta: "En estos casos hay que hablar en plural; ganamos primero el Mundial (2010) y después la Eurocopa (2012)". "Fue una buena generación de jugadores y tuvimos mucha suerte", ahondó Del Bosque. Pero no solo de fútbol se habló en esta reunión en la que las personas, todas con discapacidad, mostraron gran interés. El exseleccionador, de 74 años, confesó que no es un nostálgico del fútbol y que pese a que dedicó su vida profesional a este ámbito, no lo echa de menos. "¿Y a qué se dedica?". "Pues no me aburro", contó Del Bosque y fue entonces cuando salió la figura de persona y padre, más allá de su papel profesional en el fútbol masculino de España de las últimas décadas.