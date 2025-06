Gil Parrondo estaría "orgulloso y contento" si pudiera ver lo que Luarca inaugurará este sábado. Una exposición "única" que contiene material del decorador nunca antes visto y que su familia guardaba con cariño en su casa de Madrid. Es la hija del dos veces premiado con un Óscar, Inmaculada Parrondo, la que cuenta a LA NUEVA ESPAÑA cómo es la muestra. Está ubicada en el tercer piso de la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca y en ella se puede ver la faceta personal y profesional del homenajeado y también, algo "muy especial" para su familia más cercana (sus cuatro hijos y tres nietas): "Cómo es el oficio del decorador de cine". Inmaculada Parrondo reseña que llegar a este punto no fue fácil. Su padre guardaba mucho material y, además, en Luarca querían ofrecer un discurso diferente. El comisario es el sobrino de Parrondo, Óscar Sempere, quien trabajó sin descanso, según Inmaculada Parrondo, para lograr una exposición diferente que une para siempre, si es que no lo estaba, la figura de Gil Parrondo con Luarca.

Se pueden ver bocetos de las numerosas películas en las que trabajó y también escaletas detalladas con los apuntes del autor. No solo eso. En Luarca descansa (en forma de donación al Ayuntamiento y con una única cláusula: que en caso de cierre vuelva a manos de la familia) los objetos principales del escritorio de Parrondo. Reglas y pinturas, revistas en las que se inspiraba, goma y lápices. "Nos costó decidir porque eran objetos muy personales, pero mejor a la vista que en un cajón", sostiene Inmaculada Parrondo, quien revela que la muestra está hecha para atrapar el espectador: llevarlo a los años en los que vivió Gil Parrondo y hacer reflexionar sobre una figura imprescindible en el mundo del cine. "Son importantes los directores y los actores, claro que lo son, pero también el decorador; mi padre me explicaba cómo funcionaba el cine y un buen decorado, hace creíble una película". Gil Parrondo trabajaba siempre a mano y se inspiraba en libros, revistas o fotografías. Por eso su familia tiene muchos objetos materiales.

En sus últimos años, su hija le recuerda que les hacía alguna petición: "Búscame (esto o aquello) por el internet...". Eran otros tiempos y su trabajo y visión del cine y de la vida están retratados en esta exposición que luce varios paneles con citas, fotografías, reproducciones de bocetos y reseñas de sus películas más importantes o que tienen vinculación con Asturias. "La Regenta" o "You're the one", podrían ser dos de ella. Se cuenta su biografía, hay una vitrina dedicada a sus orígenes con mención especial a sus padres (una de Cortina, otro de San Feliz) e incluso se puede disfrutar de dos fotos familiares. Una, de Gil Parrondo en la mili; otra, de Gil Parrondo de niño jugando en plena calle Uría, con el Ayuntamiento al fondo. Hay carné de estudiante y de la exposición destaca una gran fotografía que trae el recuerdo del hombre apuesto, al estilo de un actor neoyorkino de los años sesenta de Gil Parrondo. Esa imagen que preside la muestra es la que abre el telón. La familia la seleccionó con consciencia: "Queremos dar a conocer esa figura de mi padre, cuando estaba en plena forma". Un acierto que no deja indiferente al visitante. Cerca, encontrará una lista de los múltiples premios que el artista recogió en vida.

La muestra se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas. La inauguración será el sábado, 7 de junio, a las 12.30 horas. Está previsto que asistan su hija Inmaculada Parrondo, el presidente de la Academia de Artes Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, el cineasta valdesano Sergio Sánchez, el catedrático de Historia del Arte Vidal de la Madrid y la actriz Fiorella Faltoyano, además del Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y los concejales de Cultura y Turismo, Clara García, e Ismael González, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.